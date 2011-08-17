Донетчина: преступная группа вывозила за границу девушек

В Донецкой области задержаны участники преступной группы, которые вывозили за границу девушек для занятия проституцией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Донецкой области.

Согласно сообщению, сотрудники управления совместно с работниками милиции выявили и пресекли противоправную деятельность украинских и иностранных граждан, которые переправляли молодых украинских женщин в Германию и Польшу якобы с целью трудоустройства работницами в разных сферах. В действительности девушек принуждали заниматься проституцией в местных ночных клубах.

В транснациональную преступную группу входило по меньшей мере 5 человек: три гражданина Украины и два гражданина Германии.

Злоумышленники действовали более двух лет, и за это время за границу было переправлено 30 украинок.

По материалам УСБУ милиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми или другая незаконная сделка в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.

Члены организованной преступной группы задержаны. Ведется следствие.