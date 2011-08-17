Пьяный пенсионер наехал на группу подростков

В Новой Каховке пьяный пенсионер на «шестерке» совершил наезд на группу подростков и скрылся с мета ДТП.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении ГАИ в Херсонской области, в понедельник, 15 августа, около 21.40 в поселке Днепряны (пригород Новой Каховки) 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на группу подростков из 5 человек.

В результате ДТП двое подростков – 16-летняя девушка и 14-летний парень - в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение Новокаховской городской больницы. Остальные подростки «отделались» кровоподтеками, царапинами и ссадинами.

Как сообщили пострадавшие, они возвращались из города в соседнее село Корсунка. Двигались они по обочине, так как на этом участке дороги нет тротуара. В это время в противоположном направлении двигался автомобиль ВАЗ-2106, который неожиданно изменил направление движения, выехал на встречную обочину и совершил наезд на подростков. Ребята и девушки от удара автомобиля разлетелись в разные стороны.

Вызванные на место происшествия работники Госавтоинспекции уже через полчаса в одном из местных дворов обнаружили автомобиль с повреждениями левой передней части кузова и лобового стекла, характерными для произошедшего ДТП.

Владелец машины, который якобы крепко спал, сообщил, что никуда в ближайшее время не выезжал. Но приехавшие эксперты-криминалисты подтвердили причастность транспортного средства к расследуемой аварии. После чего мужчина сознался в содеянном.

Виновник аварии оказался хорошо знакомым работникам ГАИ, так как 61-летний житель Днепрян уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И даже несколько месяцев назад, совершив наезд на женщину, с места приключения скрылся. А после установления его вины долго объяснял работникам милиции, что его автомобилем руководил кто-то другой.

По факту наезда на группу подростков, указанный подозреваемый задержан и доставлен к РОВД для выяснения обстоятельств. Для подтверждения состояния опьянения у водителя взяты анализы на алкоголь. Автомобиль изъят.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя-беглеца.