Маршрутка столкнулась с грузовиком: пассажиры травмированы

На автодороге Ильичевск-Одесса сегодня произошло столкновение маршрутного такси с грузовиком, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в области.

Вследствие ДТП получили травмы различной тяжести 14 пассажиров маршрутки, которые госпитализированы в больницы Одессы и города-спутника Ильичевска, уточнили в милиции.

На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас работает следственная группа Одесского облГАИ, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.