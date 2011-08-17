Маршрутка столкнулась с грузовиком: пассажиры травмированы
08:34, 17 августа 2011Новости регионов
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На автотрассе Ильичевск-Одесса
На автодороге Ильичевск-Одесса сегодня произошло столкновение маршрутного такси с грузовиком, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в области.
Вследствие ДТП получили травмы различной тяжести 14 пассажиров маршрутки, которые госпитализированы в больницы Одессы и города-спутника Ильичевска, уточнили в милиции.
На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас работает следственная группа Одесского облГАИ, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
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