В Севастополе намерены обновить парк машин «Скорой помощи»

Власти Севастополя намерены за два года полностью обновить парк машин «Скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА.

После встречи с представителями одной из фирм-производителей В.ЯЦУБА отметил: «Задача - полностью обновить парк машин “Скорой помощи”, а это 31 машина. Сегодня севастопольские “Скорые” - в основном “Газели” и “Соболи”. Большинство, мягко говоря, отработавшие ресурс. Последний раз частичное обновление автопарка произошло в 2008-2009 годах, тогда город закупил 9 новых машин».

Как добавил В.ЯЦУБА, «сегодня нам предлагают неплохие варианты различные фирмы-производители. В том числе и Volkswagen. Приоритет - тем, кто предоставит полностью оборудованные, отвечающие всем европейским стандартам машины, обеспечит гарантийное техобслуживание». По словам председателя ГГА, покупать по две-три машины город не будет. «Скорее всего, этот процесс мы начнем в этом году, а продолжим в следующем. Например, по схеме: 15+15. Что это будет – лизинг или кредит, определимся, но утверждаю – парк машин “Скорой помощи” в Севастополе будет полностью обновлен».