Кировоградщина: из-за низкой наполняемости закроют 16 школ

В Кировоградской области с 1 сентября этого года предусматривается закрытие 4 и приостановка деятельности 12 школ из-за низкой наполняемости учениками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании в Кировоградской облгосадминистрации сообщила начальник управления образования и науки Эльза ЛЕЩЕНКО.

По ее словам, к новому учебному году в области создано 48 образовательных округов, до 2015 года их количество должно увеличиться до 77 единиц.

В этом году в школах будут учиться 95,7 тыс. детей, из них первоклассников - 8,7 тыс. (как и в прошлом году), выпускников - 7,5 тыс. (в прошлом учебном году - 3,5 тыс.).

Э.ЛЕЩЕНКО сообщила, что во исполнение программы «Школьная парта» для учебных заведений области приобретено 587 комплектов школьной мебели на сумму 417 тыс. грн., отремонтировано 4,6 тыс. комплектов. Кроме того, Кировоградская область получила 232 одноместные школьные парты со стульями в качестве гуманитарной помощи из Голландии.

По состоянию на 15 августа во время проведения ремонтных работ в общеобразовательных учебных заведениях области освоено 7,2 млн. грн. из местных бюджетов и спонсорской помощи. За эти деньги капитально отремонтировано 32 школьных помещения, 14 котельных, 9 крыш, 4 системы отопления, одна тепловая сеть и 4 канализационных сети. Уровень выполнения капитальных ремонтов составляет 87,9%, текущих – 95,4%.

На конец 2010-2011 учебного года в Кировоградской области функционировало 576 общеобразовательных заведений.