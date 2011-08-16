В Крыму объявили штормовое предупреждение

Cильные ливни, грозы, град

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на вторник и среду, 16 и 17 августа, из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства. «В Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе. Между тем, в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность.



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