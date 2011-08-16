Виннитчина: у 8-летнего мальчика - тяжелое отравление суррогатом алкоголя

15 августа в Козятинскую центральную больницу госпитализирован 8-летний ребенок, который отравился суррогатом алкоголя. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС в Винницкой области. Житель с. Пикивец Козятинского района доставлен в реанимационное отделение больницы с диагнозом «отравление суррогатом алкоголя». Мальчик находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

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