Виннитчина: у 8-летнего мальчика - тяжелое отравление суррогатом алкоголя
11:27, 16 августа 2011Новости регионов
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15 августа в Козятинскую центральную больницу госпитализирован 8-летний ребенок, который отравился суррогатом алкоголя.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.
Житель с. Пикивец Козятинского района доставлен в реанимационное отделение больницы с диагнозом «отравление суррогатом алкоголя».
Мальчик находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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