Виннитчина: у 8-летнего мальчика - тяжелое отравление суррогатом алкоголя

11:27, 16 августа 2011
Новости регионов
1

15 августа в Козятинскую центральную больницу госпитализирован 8-летний ребенок, который отравился суррогатом алкоголя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.

Житель с. Пикивец Козятинского района доставлен в реанимационное отделение больницы с диагнозом «отравление суррогатом алкоголя».

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter