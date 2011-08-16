Черкащина: бешеный кот напал и искусал троих детей

В Черкасской области в селе Бабанка Уманского района бешеный кот искусал троих детей.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области.

По их данным, сначала кот укусил 12-летнюю девочку, которая работала в огороде, и быстро скрылся. На следующий день в этом же селе, на сельской дороге рядом с кукурузным полем, этот же кот напал на 12-летнего мальчика и его 16-летнюю сестру. Животному удалось укусить мальчика за ногу. Защищаясь, тот ударил животное. Кот отлетел в сторону девушки, после чего напал уже на нее, исцарапав ее когтями. Как и в предыдущем случае, кот снова быстро скрылся.

Все пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Уманской городской больницы, где проходят курс вакцинации против бешенства. Состояние их здоровья удовлетворительное.