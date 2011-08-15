В Севастополе опять отравились дети

В Севастополе на прошлой неделе 6 детей, отдыхавших в частном пансионате «Успех», были госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтероколит».

Об этом, как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации горгосадминистрации, говорилось сегодня на аппаратном совещании в ГГА.

Как выяснилось, «некая фирма – туроператор из Николаева заключила договор с российскими структурами о летнем оздоровлении российских детей. На бумаге - это частный лагерь-пансионат. На деле - условия, в которых находились юные гости Севастополя, были ниже всякой критики», - говорится в пресс-релизе ГГА.

Председательствовавший на заседании первый заместитель председателя горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ добавил: «Вода – из скважины, техническая, но использовалась как питьевая, питались дети в столовой на другой территории. В будках, где жили дети – матрасы на полу, о каких условиях, о какой организации отдыха можно говорить». По его словам, «никакой документации, разрешений – ничего. А ведь таких домиков – «отелей» у нас предостаточно».

Как добавил С.САВЕНКОВ, данная ситуация с российскими детьми закончилась хорошо, и он благодарен руководству лагеря «Ласпи», которое оперативно разместило у себя и накормило всех детей из «Успеха». Сейчас дети отправлены в пансионат «Строитель».