Пьяный парень выстрелил в лицо своей знакомой

В Днепродзержинске пьяный 21-летний местный житель выстрелил в лицо своей знакомой сверстнице.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Злоумышленник подошел под балкон дома потерпевшей после часа ночи и стал громко звать ее. Когда девушка вышла на балкон (на втором этаже), между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник вытянул револьвер и осуществил выстрел в сторону девушки.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Работники правоохранительных органов изъяли у него девятизарядный револьвер калибра 4 мм

Следственным отделом Заводского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Девушка находится в реанимации.