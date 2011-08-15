Пьяный парень выстрелил в лицо своей знакомой
Девушка в реанимации
В Днепродзержинске пьяный 21-летний местный житель выстрелил в лицо своей знакомой сверстнице.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.
Злоумышленник подошел под балкон дома потерпевшей после часа ночи и стал громко звать ее. Когда девушка вышла на балкон (на втором этаже), между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник вытянул револьвер и осуществил выстрел в сторону девушки.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Работники правоохранительных органов изъяли у него девятизарядный револьвер калибра 4 мм
Следственным отделом Заводского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).
Девушка находится в реанимации.