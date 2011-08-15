43-летний мужчина за 15 тыс грн заказал убийство своей матери

В Запорожье задержан 43-летний безработный, который за 15 тыс. грн. заказал убийство своей матери.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, тело 67-летней пенсионерки с ножевыми ранениями было обнаружено 13 августа в ее квартире.

В результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили, что ее сын заказал убийство 27-летней безработной жительнице Запорожья. Злоумышленница также задержана.