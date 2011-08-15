Житомирщина: в психиатрической больнице освящена церковь

В селе Заречаны Житомирского района на территории областной психиатрической больницы №1 была освящена новая церковь Св. Пантелеймона Целителя.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в литургии приняли прихожане, молодежь, духовенство руководители Житомира, медики, жители села, руководство ассоциации психиатров Украины и спонсоры строительства храма.

Храм сооружали на протяжении пяти лет на средства спонсоров и благотворителей.