Житомирщина: в психиатрической больнице освящена церковь
10:45, 15 августа 2011Новости регионов
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В селе Заречаны Житомирского района на территории областной психиатрической больницы №1 была освящена новая церковь Св. Пантелеймона Целителя.
Как передает корреспондент УНИАН, участие в литургии приняли прихожане, молодежь, духовенство руководители Житомира, медики, жители села, руководство ассоциации психиатров Украины и спонсоры строительства храма.
Храм сооружали на протяжении пяти лет на средства спонсоров и благотворителей.
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