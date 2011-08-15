Харьковщина: против сотрудника СЭС возбуждено дело

В Харьковской области за вымогательство и получение взятки возбуждено дело против сотрудника районной санитарно-эпидемиологической станции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на межрайонного природоохранного прокурора Тамару КОШЕЛЬ.

По ее данным, работник СЭС требовал и получил 3 тыс. грн. «за предоставление положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии помещения санитарным нормам и правилам».

Т.КОШЕЛЬ сообщила, что по факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Досудебное следствие по делу проводит Межрайонная природоохранная прокуратура.