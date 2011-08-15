На Донетчине - новый случай заболевания холеры

В Донецкой области зарегистрированы один новый случай заболевания холерой и три новых случая вибрионосителей холеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, все эти случаи были выявлены у жителей Мариуполя.

Эпидемиологи констатировали, что всего на сегодняшний день с 29 мая (начала вспышки) в Донецкой области было зарегистрировано 30 случаев заболевания холерой и 23 случаев вибрионосителей.

По состоянию на 13 августа в холерном госпитале Мариуполя на лечении находится двое больных и три вибрионосителя, а в Волновахской центральной районной больнице – один вибрионоситель. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Все остальные в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны из больницы.

В облСЭС отметили, что в настоящее время в регионе проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. В Мариуполе и Волновахском районе продолжается усиленный лабораторный и санитарно-гигиенический контроль над объектами повышенного эпидемиологического риска, а также окружающей средой.