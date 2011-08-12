В Крыму поезд сбил насмерть женщину, переходившую рельсы

В Красноперекопском районе Крыма поезд «Черновцы-Симферополь» сбил насмерть женщину.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Информация об инциденте на железнодорожной станции «Воинка» поступила к спасателям днем 11 августа.

По словам очевидцев, поезд подавал звуковые сигналы, тем не менее, 54-летняя жительница села Воинка пошла через рельсы, не обращая на них внимания.

От полученных травм женщина погибла на месте.