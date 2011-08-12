В Чернигове проходит Парад детских колясок

В Чернигове в третий раз проходит Парад детских колясок.

Как передает корреспондент УНИАН, семьи с колясками расположились в центре Чернигова на Аллее Героев, там также работает аттракционный городок.

По словам одного из организаторов праздника Татьяны БОЙКО, нынешний парад является чрезвычайно креативным и массовым. Кроме семей из Чернигова, в нем принимают участие представители Киева и Сум. Активно принимают участие в параде не только мамы, но и папы.

"Уже зарегистрировался 41 участник, но некоторые коляски еще прибывают", - сказала Т.БОЙКО.

В настоящее время проходит представление участников парада, каждый из которых коротко рассказывает об идее оформления детского экипажа и презентует свой девиз. Одновременно проходят игры и развлечения со старшими детьми. Завершится праздник торжественным дефиле и награждениям победителей, которые будут определены в 10 номинациях.

По убеждению секретаря городского совета Олега ШЕРЕМЕТА, идея проведения семейного праздника очень позитивна. "Праздник приобретает популярность, из года в год становится более масштабным как по географии, так и по количеству участников, добавляет позитивный имидж городу", - отметил он.

В Чернигове парад детских колясок проводится с 2009 года. Его организаторами выступают агентство стратегических коммуникаций "Прайм Медиа" и ОО "Центр сознательного отцовства "Азбука для родителей". За два предыдущих года участниками Парада детских колясок в Чернигове стали более 100 семей.