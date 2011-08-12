В Крыму задержана организованная преступная наркогруппа

Сотрудники милиции задержали в Крыму девятерых членов организованной преступной группы, которая сбывала наркотики в Симферополе, Саках и Алуште. Им избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

В организованной крымским УБОПом операции по выявлению и ликвидации сети распространения наркотических средств и психотропных веществ били задействованы 150 работников милиции: бойцов спецподразделений «Беркут» и «Сокол», оперативных сотрудников, а также военнослужащие пограничной службы.

При проведении 22 обысков изъяты наркотики приблизительной стоимостью 160 тыс. грн., транспорт, средства радиосвязи, около 80 тыс. грн.

Милиция устанавливает каналы поступления наркотиков в Крым.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой, или в особо крупных размерах. Ее санкция - от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.