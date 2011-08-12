В Донецкой области снова обнаружили холеру

В Донецкой области зарегистрированы 2 новых случая заболевания холерой и 2 новых случая вибрионосителей холеры.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, один случай заболевания холерой выявлен в Мариуполе у мужчины 45 лет без определенного места жительства, другой случай – в Волновахском районе у 51-летнего неработающего мужчины. Два случая вибрионосителей холеры также выявлены в Мариуполе и в Волновахском районе.

Эпидемиологи констатировали, что всего на сегодняшний день (12 августа) с 29 мая (начала вспышки) в Донецкой области было зарегистрировано 29 случаев заболевания холерой и 20 случаев вибрионосителей, в том числе в г. Мариуполе - 28 случаев заболевания и 19 - вибрионосителей, в Волновахском районе - 1 случай заболевания и 1 - вибрионосителя.

В г. Мариуполе 26 больных и 18 вибрионосителей, а в Волновахском районе один больной в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны из холерных госпиталей, остальные получают необходимое лечение.

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов холеры в г. Мариуполе и Волновахском районе продолжается, заключено в сообщении.