В Кременчуге Полтавской области двухлетняя девочка отравилась таблетками от аллергии.

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, девочка приняла 6 таблеток при суточной норме для взрослого – 1 таблетка и была госпитализирована в реанимационное отделение кременчугской городской детской больницы.

«Ребенок принял 6 таблеток, тогда как суточная норма для взрослого – одна таблетка. А для такого возраста допустима четверть таблетки», - сказал главврач детской больницы Юрий ПОПЕНКО.

Как девочка добралась до таблеток, главврач не знает. Однако он подчеркнул, что это говорит о небрежности взрослых при хранении медпрепаратов.

Врачи поставили ей диагноз «медикаментозное отравление».