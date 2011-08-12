На каких пляжах Киева можно купаться

В Киеве на сегодняшний день разрешено отдыхать и купаться на 9 пляжах из 11 существующих.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Плесо».

В частности, можно купаться на пляжах «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Предместная слободка», «Золотой», «Центральный», «Радуга», «Вербный», «Пуща-Водица».

При этом в КГГА отметили, что по результатам проведенных исследований проб воды в Днепре решением Главного государственного санитарного врача Днепровского района от 9 августа было снято запрещение купания на пляжах «Предместная слободка», «Молодежный», «Центральный» и в зоне отдыха «Березняки».

Кроме того, обеспечен надлежащий досуг и на 5 зонах отдыха у воды: «Березняки», «Осокорки», «Редьчино», «Лесная» и «Святошин».

Вместе с тем на пляжах «Черторой» и «Тельбин» купаться запрещено в связи с временным несоответствием качества воды в водоемах санитарным требованиям.