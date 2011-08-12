ДТП на трассе Киев-Харьков: одинадцать пострадавших
12:06, 12 августа 2011Новости регионов
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В Полтавской области
Накануне, около 12.20, на автодороге Киев-Харьков Лубненского района Полтавской области, водитель автомобиля «Деу-Сенс» двигаясь в направлении села Мгар, не предоставил преимущества в движении, выехав на главную дорогу и допустив столкновение с автомобилем «Hyundai Tucson».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия 11 человек получили телесные повреждения.
На месте происшествия работало отделение СДПЧ-17 Лубненского районного отдела.
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