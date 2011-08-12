В Одессе 5 отдыхающим отнесло в море

Спасатели оказали помощь 5 отдыхающим, которых отнесло в море в Одессе.

Как сообщает пресс-служба МЧС, накануне в Черном море на траверзе Воронцовского маяка в Одессе 23-летних парня и девушку на надувном матрасе отнесло в море на расстояние около 4 км. Спасателям об этом сообщил их товарищ, которому пострадавшие позвонили по мобильному телефону. Спасатели причала №195 на катере «Прогресс-4» забрали пострадавших и доставили к берегу.

В тот же день трех мужчин в возрасте от 25 до 28 лет на металлической лодке отнесло в море на расстояние около 500 м от берега. Три спасателя станции Киевского района нашли лодку и с помощью троса оттащили к берегу.

С начала купального сезона в Одессе и области утонули 62 человека, из них – 14 детей. Спасено 19 человек.