В центре Севастополя рухнул 10-метровый тополь

В Севастополе 10-метровый тополь упал на проезжую часть улицы Очаковцев, перекрыв движение автотранспорта, оборвав электропровода и троллейбусную линию, на 5 часов остановив движение троллейбусов, а также повредив козырек остановочного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ОАО «Озеленитель», «Севэлектроавтотранса», «Севастопольэнерго», милиции. После того, как электроэнергия была отключена, спасатели МЧС распилили дерево.

По информации пресс-службы Управления МЧС в городе Севастополе, причина падения тополя - прогнившая корневая система. Рядом с остановкой стояли еще два тополя и берест примерно такого же размера. Чтобы не допустить их падения, пожарные совместно с коммунальными службами распилили деревья и очистили проезжую часть.

Спустя пять часов линии электропередач и троллейбусную линию отремонтировали.

Движение маршрута по улице Очаковцев также восстановлено.