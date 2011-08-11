Донетчина: злоумышленник присвоил деньги, выделенные на больницу

15:36, 11 августа 2011
Новости регионов
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Возбуждено уголовное дело 

В Донецкой области директор одного из коммерческих строительных предприятий присвоил деньги из госбюджета, выделенные на ремонт районной больницы.

 Об этом сообщили УНИАН пресс-группе Управления СБ Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, директор строительного предприятия заключил с Марьинской районной больницей Донецкой области договор на выполнение ремонтных работ в ее помещении. Злоупотребляя служебным положением, должностное лицо внесло в акт неправдивые данные об объеме выполненных работ и включил в их перечень виды работ, которые фактически не выполнялись. Таким образом, злоумышленник присвоил почти 50 тыс. грн. из государственного бюджета.

По материалам СБУ в отношении директора предприятия Марьинской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. 

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