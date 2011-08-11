Луганщина: упав в емкость с водой, утонул годовалый ребенок
14:47, 11 августа 2011Новости регионов
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Прокуратура возбудила уголовное дело
В Стаханове Луганская область утонул годовалый ребенок, упав в емкость с водой.
Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Луганской облгосадминистрации Сергей ТОКАРЕНКО.
По его словам, трагедия произошла во дворе частного дома. Ребенок остался без присмотра и упал во вкопанную емкость с водой.
Прокуратура возбудила уголовное дело, ведется следствие.
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