Луганщина: упав в емкость с водой, утонул годовалый ребенок

В Стаханове Луганская область утонул годовалый ребенок, упав в емкость с водой.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Луганской облгосадминистрации Сергей ТОКАРЕНКО.

По его словам, трагедия произошла во дворе частного дома. Ребенок остался без присмотра и упал во вкопанную емкость с водой.

Прокуратура возбудила уголовное дело, ведется следствие.