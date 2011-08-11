Херсонщина: служебные лица незаконно завладели пансионатом

Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту незаконного завладения пансионатом «Збруч» в поселке Лазурное Скадовского района.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО, досудебное следствие по указанному факту завершено и уголовное дело относительно генерального директора пансионата «Збруч» направлено в суд.

В частности, следствием установлено, что в течение 2009 служебные лица пансионата, злоупотребляя своим служебным положением, путем подделки протоколов общих собраний трудового коллектива пансионата «Збруч» и представление их в суд, органы БТИ и государственному регистратору, завладели имуществом пансионата балансовой стоимостью более чем 0,63 млн. грн.

Генеральному директору пансионата предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и отстранения от должности. На имущество обвиняемой наложен арест.

Пансионат «Збруч» находится в 50 метрах от побережья Черного моря в поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области. Имеет два 3-этажных спальных корпуса на 330 мест. Также в пансионате есть несколько деревянных домиков.

Ранее пансионат входил в объединение ОООЗ «Тернопольсельхозздравница».