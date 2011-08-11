Женщина получила 80% ожогов тела из-за возгорания газа

Сегодня ночью в реанимационное отделение Оратовской районной больницы с ожогами 3-4 степени 80% тела была доставлена 71-летняя жительница села Чевновица Винницкой области, которая пострадала в результате возгорания газовоздушной смеси.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС в Винницкой области.

Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое.