Женщина получила 80% ожогов тела из-за возгорания газа
12:53, 11 августа 2011Новости регионов
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В Винницкой области
Сегодня ночью в реанимационное отделение Оратовской районной больницы с ожогами 3-4 степени 80% тела была доставлена 71-летняя жительница села Чевновица Винницкой области, которая пострадала в результате возгорания газовоздушной смеси.
Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС в Винницкой области.
Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое.
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