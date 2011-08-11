В Крыму мужчина попал под винт яхты

В крымском поселке Коктебель житель Феодосии получил тяжелые травмы, попав под винт яхты после прыжка с судна в море.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

Инцидент произошел 10 августа в районе скалы Золотые ворота.

Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение больницы Феодосии, где ему поставили диагноз "травматический шок первой степени, частичная ампутация правой стопы, перелом бедра, открытый перелом и рваные раны правой голени".

Состояние 45-летнего мужчины оценивается врачами как тяжелое.