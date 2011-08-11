В Крыму мужчина попал под винт яхты
12:06, 11 августа 2011Новости регионов
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Прыгал из судна в море
В крымском поселке Коктебель житель Феодосии получил тяжелые травмы, попав под винт яхты после прыжка с судна в море.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.
Инцидент произошел 10 августа в районе скалы Золотые ворота.
Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение больницы Феодосии, где ему поставили диагноз "травматический шок первой степени, частичная ампутация правой стопы, перелом бедра, открытый перелом и рваные раны правой голени".
Состояние 45-летнего мужчины оценивается врачами как тяжелое.
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