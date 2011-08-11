В Украине открыли первый Монтессори-центр для "особенных" деток

В селе Березневое Коростенского района Житомирской области, расположенном в зоне, пострадавшей от аварии на ЧАЭС, в Пугачевском детском доме-интернате для детей с умственной неполноценностью открыли первый в Украине Монтессори-центр.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии центра приняли участие представители областной власти, руководители района, директоры интернатов Житомирской области, духовенство Украинской православной церкви США, американские студенты-волонтеры, которые добровольно учат воспитанников интерната, и представители благотворительных организаций, обеспечивших строительство и функционирование центра.

На открытии центра начальник Главного управления труда и соцзащиты населения Житомирской облгосадминистрации Галина КОРИННАЯ назвала нынешнее событие «стартом для последующего развития интернатных заведений в городах и районах области, да и страны в целом».

По словам директора Пугачевского детского дома-интерната для детей с умственной неполноценностью Ивана ГУЛИДОВА, в новом, современно оснащенном центре все сто девочек интерната с умственными недостатками смогут получить социально-педагогическую реабилитацию. "В украинских интернатах 3-го и 4-го профиля, где проживают дети с тяжелыми физическими и психическими недостатками, немало детишек деградируют из-за неполноценных условий жизни, которые предусматривают лишь питание и уход. А по методу Монтессори мы всячески развиваем их", - отметил он.

Коростенский городской председатель Владимир МОСКАЛЕНКО сообщил, что стоимость проекта составляет более 700 тысяч гривень, включая капитальную реконструкцию здания центра, его оснащение, двухлетнюю сертифицированную программу по Монессори-педагогике для педагогов интерната и ежемесячную зарплату для 4-х специалистов на протяжении последующих двух лет. 90% стоимости проекта оплачено за средства благотворительных организаций, среди которых Фонд помощи и развития детям Чернобыля. Остальные 10% средств выделило государство.

Справка УНИАН. Основные принципы методики итальянки Марии Монтессори - игровая форма обучение и самостоятельное выполнение упражнений. Методика Монтессори основана на индивидуальном подходе к ребенку: малыш сам выбирает дидактический материал и длительность занятий, развивается в собственном ритме.

Ключевая особенность методики Монтессори - создание специальной развивающей среды, где ребенок сможет и захочет проявить свои индивидуальные способности. Занятия по методике Монтессори не похожи на традиционный урок, потому что позволяют ребенку самому увидеть и исправить свои ошибки, они помогают развить внимание, творческое и логическое мышление, память, язык, воображение, моторику.