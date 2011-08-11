В Одессе психиатр стрелял по агрессивным пациентам из России

В Одессе врач-психиатр в своей клинике вынужден был открыть огонь из пистолета травматического действия по двум пациентам из России, которые неожиданно проявили агрессию по отношению к нему.

Как сообщили сегодня УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Одессе, одному из нападавших пуля попала в живот, другому – в бедро.

«После выезда на место происшествия правоохранителями установлено, что двое граждан Российской Федерации, получавших консультации в частной клинике, повздорили с врачом и решили насильственным путем доказать свою правоту. Вооружившись куском арматуры и кирпичом, они попытались наброситься на медика, а тот в целях самозащиты применил зарегистрированное оружие», – сообщила руководитель Сектора Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

По словам врача Алексея АЛЕКСЕЕВА, он применил оружие, когда увидел, что «словами пациентов не успокоить», сделав сначала два предупредительных выстрела в воздух.

«Один из нападавших намеревался ударить меня куском арматуры по голове. Когда понял, что словами пациентов не успокоить, достал пистолет и произвел два предупредительных выстрела в воздух. Поскольку это не воздействовало на них, я сделал выстрелы в их направлении и вызвал милицию», – сказал врач.

После дачи объяснений в райотделе милиции российских туристов отпустили на родину, где им предстоит продолжить курс лечения, отметили в Одесском горУВД.