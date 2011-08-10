Столичная милиция опровергает информацию о маньяке на Русановке.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киеве, в некоторых СМИ была распространена информация, что якобы «на Русановке орудует маньяк: на месте преступления оставляет желтый цветок». В действительности эта информация не отвечает действительности, заявляют в столичном Главке.

По данным милиции, в текущем году «ни одно убийство, совершенное на территории Днепровского района, не осталось нераскрытым. Что касается непосредственно улицы Энтузиастов, о которой шла речь в сообщениях СМИ, то на протяжении текущего года на ней не было зафиксировано ни одного случая нанесения тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть, или убийств».

В то же время, отмечают в милиции, 31 июля 2011 года на улице Энтузиастов, 11, зафиксирован случай ограбления молодой женщины. Она возвращалась около 6 часов утра из ночного клуба, где отдыхала с друзьями. Возле лифта к ней подошел мужчина, несколько раз ударил, и отобрал личные вещи (мобильный телефон и деньги). Девушка была доставлена в больнице, где ей была оказана первая медицинская помощь.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (ограбление с применением насилия). Доследственная проверка продолжается, проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания нападавшего.