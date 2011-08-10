Чудновская райбольница получила новый рентген-аппарат

В Чуднове Житомирской области председатель Житомирского областного совета Иосиф ЗАПАЛОВСКИЙ и губернатор области Сергей РЫЖУК передали Чудновской центральной районной больнице рентгенологический аппарат компании «Комед Медикал Системс Ко, Лтд» EVO-HF 750 стоимостью 334 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония передачи аппарата, который приобрели за средства областного бюджета, состоялась 9 августа.

По словам главного врача Чудновской ЦРЛ Леонида ПАВЛЮКА, установка нового рентгенологического аппарата в комплексе с проявочным оборудованием даст возможность значительно улучшить качество обследования больных, уменьшить сроки получения снимков, что будет положительно влиять на диагностический процесс и результаты лечения.

Ежегодно в рентгенологическом кабинете больницы проводится почти 12 тыс. обследований по разнообразным причинам: травмы, пневмонии, подозрения на онкологические заболевания, острые хирургические патологии и другие заболевания, и этот метод обследования играет важную роль в диагностике и контроле качества лечения.

В целом, в этом году из областного бюджета на развитие медицины области, кроме государственной субвенции, дополнительно выделены 17 млн. грн.