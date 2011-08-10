Чиновники сельсовета «похоронили» женщину из-за ее наследства

В Запорожской области возбуждено уголовное дело против должностных лиц сельсовета, которые «похоронили» женщину ради ее наследства.

Факт подделки документов должностными лицами Вознесенского сельсовета Мелитопольского района Запорожской области выявили сотрудники Мелитопольской межрайонной прокуратуры, сообщили УНИАН в надзорном ведомстве.

«Должностные лица Вознесенского сельсовета Мелитопольского района обоснованно подозреваются в подделке документов о смерти местной жительницы и ее завещания, согласно которому ее имущество (земельный участок) переходил в собственность другому местному жителю», - отметили в прокуратуре.

На сегодняшний день, действия должностных лиц сельского совета квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.