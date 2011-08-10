На Закарпатье - землетрясение

В среду утром, 10 августа, в районе г. Берегово Закарпатской области произошло землетрясение силой 3-4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает региональное управление МинЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения, разрушения зданий и сооружений не зафиксировано.

В МинЧС напомнили, что Закарпатье принадлежит к сейсмически опасным территориям. За минувший год в регионе зафиксировано два землетрясения с амплитудой колебаний 1-3 балла по шкале Рихтера.

Напомним, ранее сильное землетрясение произошло в горах Вранча в Восточных Карпатах, находящихся на территории Румынии. В частности, сила подземных толчков составила 5,5 по шкале Рихтера.

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