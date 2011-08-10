Мир шокирован: в Китае производят таблетки из детей

Недавно в азиатских СМИ прошел слух, согласно которому в Китае производят препараты из мертвых детей – материалов абортов. Корейское телевидение решило провести расследование и выяснить, так ли это на самом деле, сообщает Geeko System.

Корреспондентам, действительно, удалось найти больницу, где продают мертвых детей (результаты абортов и мертворожденных младенцев) фармакологическим компаниям. Оказалось, сотрудники клиники сразу же сообщают фармкомпаниям, если скончался ребенок.

Также был раскрыт процесс, в ходе которого делаются "таблетки из детей". Предположительно фармкомпании хранят мертвых детей в холодильнике, а потом помещают их в специальную микроволновую сушку. Там материал высушивается и готовится к перетиранию. Данным образом получается начинка для капсул.

Группе журналистов удалось приобрести данные таблетки. Проведенный анализ показал: на 99,7% они состояли из частей человеческого тела (ученые выделили остатки ногтей, волос и смогли определить пол ребенка). Результаты своих изысканий журналисты показали в документальном фильме на южнокорейском канале SBS TV.

meddaily.ru