Херсонщина: за сутки сгорело 25 гектаров сухой травы

В Херсонской области за одни сутки (9 августа) сгорело 25 гектаров сухой травы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, всего было зафиксировано 15 загораний.

Основная причина загорания сухостоя – неосторожное обращение с огнем на фоне 35-градусной жары. В области уже длительное время сохраняется высокая пожарная опасность (5-го класса).

Всего с начала текущего года в области произошло 1435 пожаров и загораний.