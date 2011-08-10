Херсонщина: за сутки сгорело 25 гектаров сухой травы
13:36, 10 августа 2011Новости регионов
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Стоит 35-градусная жара
В Херсонской области за одни сутки (9 августа) сгорело 25 гектаров сухой травы.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, всего было зафиксировано 15 загораний.
Основная причина загорания сухостоя – неосторожное обращение с огнем на фоне 35-градусной жары. В области уже длительное время сохраняется высокая пожарная опасность (5-го класса).
Всего с начала текущего года в области произошло 1435 пожаров и загораний.
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