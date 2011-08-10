Черниговщина получила 20 тыс доз вакцины против полиомиелита

Черниговская область получила 20 тысяч доз вакцины против полиомиелита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главного врача областной СЭС Анатолий ВАЛОВЕНКО.

Согласно его информации, областная санэпидстанция получила от ГП "Укрвакцина" вакцину для профилактики полиомиелита 1,2,3 типов трехвалентной живой жидкой пероральной (1 фл.-10 доз). Вакцина закуплена за деньги государственного бюджета.

Областная СЭС осуществила распределение вакцины между районными и городскими СЭС.

«До этого два месяца были проблемы с поставками вакцины, надеемся, что в дальнейшем их не будет», - сказал А.ВАЛОВЕНКО.