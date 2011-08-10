На должностных лиц психиатрической больницы завели дело

В Ривненской области органы прокуратуры выявили факты служебного подлога и растраты бюджетных средств должностными лицами Острожской областной психиатрической больницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что должностные лица больницы подписали заведомо ложный акт о выполненных строительных работах по ремонту цокольного этажа лечебного корпуса одного из отделений. За упомянутые работы одному частному предпринимателю было перечислено 100 тыс. грн. бюджетных средств. Однако эти работы не выполнялись вообще, отметили в прокуратуре.

По данному факту Острожский межрайонный прокурор возбудил уголовное дело по части 1 статьи 366 (Служебный подлог) и части 2 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ведется досудебное следствие.