Мать заморила голодом грудного ребенка

В Кировоградской области прокуратура Компанеевского района передала в суд уголовное дело в отношении матери, которая заморила голодом собственного грудного ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что местная жительница в марте-апреле 2011 года злостно не выполняла обязанности по уходу за своим новорожденным сыном. Получая государственную социальную помощь по уходу за ребенком до трех лет, помощь при рождении ребенка, помощь одинокой матери, женщина ограничивала младенца в полноценном питании, не ухаживала его. Понимая, что ребенок нуждается в медицинской помощи, не предоставила ее самостоятельно и не обратилась в заведения здравоохранения, в результате чего ребенок умер.

В соответствии с актом судебно-медицинского обследования, на момент смерти мальчика дефицит веса его тела составлял 46%. Смерть наступила в результате неправильного питания (частый голод) и ненадлежащего ухода за ребенком.

Уголовное дело возбуждено по ст. 166 Уголовного кодекса Украины.