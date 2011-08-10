Тернопольщина: количество отравившихся на свадьбе растет

До 19 увеличилось количество людей, отравившихся на свадьбе в Тернопольской области.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 9 августа в инфекционное отделение Теребовлянской районной больницы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 19 человек, в том числе 5 детей (1995–2004 г.р.), которые 7 августа находились на свадьбе в с. Большой Говилов Теребовлянского району и ели домашнюю пищу. Ранее сообщалось о 14 госпитализированных. Всего на свадьбе было около 120 человек.

Больные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Взяты пробы воды и остатков продуктов для установления диагноза заболевания.

Ситуация находится на контроле Управления МЧС в Тернопольской области.