В карпатских реках повышается уровень воды

В связи с паводковой волной в реках Карпатского региона ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями, зафиксированными вчера.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в частности ожидается повышение уровня воды в нижнем течении Стрыя на 1,7-2 м, 9-10 августа – на Тисе и нижних течениях ее притоков на 0,2-0,7 м, в нижних течениях Боржавы и Латорицы – на 1,8-2,5 м с начальным выходом воды в заводь.

Кроме того, на участке Днестра Роздил-Журавное возможно повышение уровня воды на 1,2-1,7 м, а 10 -12 августа на участке Днестра Галич - начало Днестровского водохранилища – на 1-1,5 м.