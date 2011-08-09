20-летний грабитель «специализировался» на молодых мамах

На территории Замостянского района Винницы работники милиции задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ограблений женщин, которые прогуливались с малолетними детьми.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, исполняющий обязанности начальника Замостянского райотдела милиции Виталий СТАХОВ и заместитель начальника уголовного розыска Сергей ДЗЬОНЬ, проезжая на служебном автомобиле по улице Владимира Винниченко, увидели молодого парня, перебегающего дорогу на красный свет. В его руке был какой-то предмет, а на обочине, откуда он убегал, стояли две молодые женщины с детскими колясками и звали на помощь. Правоохранители выскочили из автомобиля, и начали преследовать бегущего мужчину. Его удалось догнать и задержать в нескольких кварталах от места совершения преступления. Во время задержания в руках злоумышленника обнаружили золотую цепочку, принадлежавшую, как выяснилось, молодой женщине с коляской. Задержанный оказался 20-летним неработающим жителем Литинского района.

Раньше он не был судим, и не попадал в поле зрения стражей порядка.

Сегодня его подозревают в совершении еще четырех подобных ограблений, которые были зафиксированы на территории Замостянского района в течение прошлого месяца. Во всех случаях потерпевшими были женщины с малолетними детьми.

Теперь по факту ограбления возбуждено уголовное дело по ч 2 ст.186 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.