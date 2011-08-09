На Донетчине обнаружено 60 тысяч кустов конопли

В Новоазовском районе Донецкой области пограничники отдела пограничной службы «Новоазовск» Донецкого пограничного отряда на расстоянии 300 метров от линии государственной границы обнаружили участок с насаждением растений, содержащих наркотические вещества, общей площадью около 600 квадратных метров.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

На место прибыли сотрудники управления Службы безопасности Украины в городе Мариуполе, сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в городе Мариуполе и 15 военнослужащих срочной службы внутренних войск Министерства внутренних дел.

Совместными действиями 57 600 кустов конопли были уничтожены.