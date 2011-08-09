Луганщина: 25-летний безработный стрелял в людей - 6 раненых

В городе Антрацит Луганской области в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 25-летнего безработного местного жителя, который нанес огнестрельные ранения шестерым людям.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, предварительно установлено, что он ночью 7 августа на улице упомянутого города, из хулиганских побуждений, выстрелами из стартового пистолета “Зораки”, переделанного для стрельбы резиновыми пулями, нанес телесные повреждения шестерым местным жителям. Один из пострадавших госпитализирован. Оружие изъято.