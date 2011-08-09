В результате столкновения мотоцикла с автобусом погибли люди

На Волыни в результате столкновения мотоцикла с автобусом погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц в городе Нововолынск. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, 27-летний житель города Нововолынск, управляя мотоциклом «Кawasaki», совершил столкновение с автобусом «І-vаn». В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир мотоцикла, житель села Верхнев скончались на месте происшествия.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.