В Крыму нашли второе за неделю поле с коноплей

Сотрудники милиции и службы безопасности Украины 8 августа обнаружили поле площадью около 20 гектаров в Белогорском районе Крыма, там росло около тысячи кустов конопли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления МВД Украины в Крыму.

Часть «урожая» отправили на экспертизу, остальное - уничтожат.

А 4 августа правоохранители нашли поле общей площадью 100 гектар в Красногвардейском районе, где вместе с произраставшим подсолнечником росло около тысячи кустов конопли. Земля принадлежит сельхозпредприятию. Плантация уничтожена, устанавливаются лица, причастные к выращиванию конопли.

Операция «Мак» началась в мае и продлится до октября.

