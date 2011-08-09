В Одессе задержан злоумышленник, угрожавший терактом

Совместными усилиями сотрудников милиции и СБУ изобличен и задержан злоумышленник, который сообщил по телефону о готовящемся террористическом акте в Одесском троллейбусном депо.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Одесской области, «находящийся в нетрезвом виде «террорист» объяснил предупредительный звонок из мобильного телефона в Управление СБУ тем, что «пребывал в состоянии депрессии - недоволен размером своей зарплаты».

В отношении 36-летнего слесаря 3-го разряда по ремонту подвижного состава троллейбусного депо возбуждено уголовное дело, согласно признакам ст. 259 Уголовного кодекса Украины (неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Ее санкция предполагает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до 5 лет.