В Крыму с горы упал большой камень и травмировал загоравшую женщину

В Крыму на диком пляже упавший со склона горы камень травмировал женщину.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 7 августа около 13:00 на центр связи Судакского городского отдела МЧС поступило сообщение о том, что в бухте Любви под горой Сокол в Судаке со склона горы упал камень величиной с футбольный мяч на женщину, загоравшую на пляже.

В результате сильного удара она получила травму тазобедренной кости. На место срочно прибыли спасатели и при помощи нош доставили пострадавшую к карете скорой медицинской помощи.

В настоящее время потерпевшая в состоянии средней степени тяжести находится в Судакской больнице.

Пострадавшая, 33-летняя жительница Тернопольской области, приехала в Крым на отдых.

При этом начальник Феодосийской горно-поисковой спасательной группы Александр ДЬДЯЧЕНКО отмечает, что трагедия случилась в непредназначенном для массового отдыха людей месте, где склоны представляют опасность для отдыхающих.

В связи с чем МЧС призывает граждан быть крайне осторожными во время отдыха в горах и на воде, отдыхать только на специально обустроенных пляжах.