Тернопольщина: гости со свадьбы угодили в больницу

Сегодня, 9 августа, в инфекционное отделение Теребовлянской центральной районной больницы Тернопольской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 человек, в частности, пятеро детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пострадавшие 7 августа находились на свадьбе с. Большой Говилов Теребовлянского района, на которой ели домашнюю пищу. В целом на праздновании было около 120 людей.

Госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты районной СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС в Тернопольской области.