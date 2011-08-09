В холерном госпитале в Мариуполе осталась одна больная

В городе Мариуполе Донецкой области в холерном госпитале на лечении по состоянию на 8 августа осталась одна больная, все остальные выписаны.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в Мариуполе с 29 мая (начала вспышки) было зарегистрировано 27 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 18 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

26 больных и 18 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны, в Мариуполе находится на лечении одна больная, состояние его здоровья удовлетворительное.

В настоящее время проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры в Мариуполе продолжается, заключено в сообщении.